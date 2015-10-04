محافظ الإسكندرية: بدء تشغيل طريق المحمودية لتقليل الكثافة المرورية

وأوضح المسيرى أنه تم تطوير محور المحمودية كمرحلة أولى بطول 2.7 كيلومتر تيسيرا على المواطنين لسهولة الحركة الحرة دون تقاطعات، كما تم رفع الإشغالات من نهر الطريق العام وتدعيمه بالعلامات الإرشادية والإلزامية بمعرفة قسم التخطيط والبحوث بإدارة مرور إسكندرية.
وأضاف أنه تم عمل حارة بالاتجاه القادم من شارع مركز مبارك الأوليمبى إلى شارع النقل والهندسة، مما استلزم تغيير الاتجاه بشارع النقل والهندسة ليصبح للقادم من قنال المحمودية للمتجه إلى شارع إبراهيم الشريف بسموحة، وذلك تيسيرا على المواطنين وتحقيق سهولة الحركة.
من جانبه أشار اللواء عصمت الأشقر مدير إدارة المرور إلى أنه بدأ العمل منذ مساء الخميس للتجربة وتستمر المتابعة وملاحظة أى سلبيات قد تظهر وتواجد اللواء بقواته لإرشاد الجمهور، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة.
يأتى تشغيل المحور مروريا فى إطار الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير المحمودية وهو المشروع الذى يتبناه المسيرى كمشروع قومى للإسكندرية.