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محافظ الإسكندرية: بدء تشغيل طريق المحمودية لتقليل الكثافة المرورية

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محافظ الإسكندرية: بدء تشغيل طريق المحمودية لتقليل الكثافة المرورية محافظ الإسكندرية: بدء تشغيل طريق المحمودية لتقليل الكثافة المرورية
صرح هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، بأنه تم البدء الفعلى فى تشغيل طريق ومحور المحمودية كشريان مرورى لنقل الكثافة المرورية من غرب الإسكندرية إلى شرقها والعكس، وتقليل الكثافة المرورية من طريق الحرية والكورنيش، مشيرا إلى أنه تم تحويل الاتجاهات فى منطقة سموحة من كوبرى عزبة حجازى إلى نقطة شرطة المصانع بجوار شركة مطابع محرم بعد تطوير ورصف وإنارة الطريق وتشجيره بمساهمة جميع الأجهزة التنفيذية للمحافظة.

وأوضح المسيرى أنه تم تطوير محور المحمودية كمرحلة أولى بطول 2.7 كيلومتر تيسيرا على المواطنين لسهولة الحركة الحرة دون تقاطعات، كما تم رفع الإشغالات من نهر الطريق العام وتدعيمه بالعلامات الإرشادية والإلزامية بمعرفة قسم التخطيط والبحوث بإدارة مرور إسكندرية.

وأضاف أنه تم عمل حارة بالاتجاه القادم من شارع مركز مبارك الأوليمبى إلى شارع النقل والهندسة، مما استلزم تغيير الاتجاه بشارع النقل والهندسة ليصبح للقادم من قنال المحمودية للمتجه إلى شارع إبراهيم الشريف بسموحة، وذلك تيسيرا على المواطنين وتحقيق سهولة الحركة.

من جانبه أشار اللواء عصمت الأشقر مدير إدارة المرور إلى أنه بدأ العمل منذ مساء الخميس للتجربة وتستمر المتابعة وملاحظة أى سلبيات قد تظهر وتواجد اللواء بقواته لإرشاد الجمهور، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة.

يأتى تشغيل المحور مروريا فى إطار الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير المحمودية وهو المشروع الذى يتبناه المسيرى كمشروع قومى للإسكندرية.

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