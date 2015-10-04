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استعدادات مكثفة لانطلاق مهرجان تعامد الشمس بأبوسمبل 21 أكتوبر

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استعدادات مكثفة لانطلاق مهرجان تعامد الشمس بأبوسمبل 21 أكتوبر استعدادات مكثفة لانطلاق مهرجان تعامد الشمس بأبوسمبل 21 أكتوبر
بدأ العاملون بمعبد أبو سمبل جنوب محافظة أسوان، التجهيزات النهائية لاستضافة مهرجان تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى فى 21 أكتوبر الجارى.

صرح الأثرى حسام عبود، مدير آثار أبو سمبل، بأنه جار الاستعدادات على قدم وساق لإنهاء التجهيزات الخاصة بالكهرباء وبوابات الدخول وغيرها من المرافق داخل المعبد، استعداداً لاستقبال الوفود السياحية وضيوف المهرجان الذى يقام مرتان كل عام 21 و22 أكتوبر و21 و22 فبراير.

وأضاف "عبود"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المعبد شهد خلال الفترة الماضية توافد نسبة كبيرة من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، ومنهم وفد التليفزيون الألمانى بصحبة فولكهارد فيندفورد رئيس جمعية المراسلين الأجانب بالقاهرة، لافتاً إلى أنه يتوقع حضور أعداد كبيرة تفوق حضور المهرجان السابق.

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