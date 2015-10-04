طلاب الثانوية العامة بالعاشر يجددون احتجاجهم ضد العشر درجات حضور

شهدت اليوم مدينة العاشر من رمضان، وقفة احتجاجية نظمها العشرات من طلاب الثانوية العامة بالمدينة أمام مبنى الإدارة التعليمية بالعاشر مجددين احتجاجاتهم على قرار وزير التربية والتعليم الخاص بقرار الـ10 درجات 7 للحضور و3 للانضباط .

وأكد الطلاب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" عقب استفزاز نائب وكيل الإدارة التعليمية لهم بأنهم ينتمون للإخوان أنهم مجرد طلاب لا ينتمون لـ أى تيار سياسى، وأن هدفنا إلغاء قرار تخصيص 10 درجات للحضور والسلوك، لأن الوزارة أتخذت هذا القرار وهى فى انفصال تام عن الواقع، وهددوا بأن لهم مطالب وعلى وزير التعليم أن يستجيب لهم لأنها سنة تحدد مصير الطلاب.

ووقف الطلاب يرددون هتافات "لا متمردين ولا ثوار.. احنا طلبة ضد القرار، اصحى يا طالب يا مصرى يا مجدع مهما تذاكر تعبك مش هيجيب كلية، احنا طلبة لينا حقوق لازم كله يقوم ويفوق"

>فيما خرج نائب الإدارة التعليمية يهدد الطلاب بفض الوقفة الاحتجاجية، وأنهم يهددون باستقرار العملية التعليمية، مما استفز الطلاب وزادوا فى الهتافات فدخل مدير الإدارة ملوحا لهم بيدية وقال لهم "مش هتمشوا إلا لما تيجى النجدة تلمكم زى الكلاب، وتركهم ودخل للإدارة مطالبا الأمن بإغلاق البوابة فى وجه الطلاب بدلا من احتواء الأزمة ".

وأكد الطلاب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المدرسين فى الثانوية العامة لا يقومون بالشرح، معتمدين على أن الطلاب يأخذون دروسا، وبعضهم لا يعرف الكثير عن المنهج مما يضيع عليهم أوقات كثيرة ويعرض مستقبلهم لضياع عشر درجات بسبب الغياب".

وأضافت بعض الطالبات أن هذا الأمر سيفتح الباب لتغيب البعض وتحضير البعض الآخر، كما أن بعض المدرسين يستغلون هذا القرار لصالحهم للضغط على الطلاب لأخذ دروس خصوصية معهم.

وقالت الطالبات، إن هناك طرقا عديدة لإصلاح المنظومة التعليمية، ولا يعقل أن طلاب الثانوية العامة هم من يدفعون هذه الفاتورة الخاصة بالخلل وإن المدرسين يتغيبون والجميع يقضيها دروس خصوصية، وأضافت الطالبات "لو بدأتم بالمدرس فسيكون الحل أفضل لأن احتمال التجريب فى الطلاب سيدفعهم الثمن".

فيما رفض نائب وكيل الإدارة التعليمية بالعاشر من رمضان الإفصاح عن خطة الإدارة التعليمية بالعاشر، فى احتواء الأزمة، قائلا "مفيش أزمة ولا حاجة أنتوا بتروجوا أخبار كاذبة".

ووجه الطلاب والطالبات نداء عاجلا لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بضرورة التدخل والاستجابة لاعتراضهم على القرار لأن واقع السنة الدراسية أن جميع الطلاب يعتمدون على الدروس الخصوصية مع مدرسين لهم اسم ولديهم خبرة لأنه للأسف ليس كل مدرسى الوزارة يصلحون لهذه المرحلة.

كان العديد من طلاب الثانوية العامة قد تملكهم الغضب بعد الانتهاء من أداء الامتحانات وبعد أن أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً يوم 14 يوليو الماضى، بتخصيص 10% على حضور الطلاب وسلوكهم وقاموا وقتها بتدشين هاشتاج طلاب الثانوية العامة من "#طلاب_ضد_العشر_درجات_للحضور" واليوم جددوها مرة أخرى.



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