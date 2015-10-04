بالصور.. الشباب والرياضة بالأقصر تستعد لاحتفالات 6 أكتوبر

شهد الدكتور مدحت السيد، مديرعام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، صباح اليوم الأحد، التجهيزات والبروفات المعدة للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بالمحافظة، وشهدت البروفات تدريبات لفرقة الموسيقى، التابعة لمديرية الشباب والرياضة، على بعض الأغانى الوطنية الخاصة بذكرى حرب أكتوبر التى ستقدم خلال الاحتفاليات يومى الثلاثاء والخميس المقبلين، بقيادة المايسترو عماد عبد الكريم.

وأكد الدكتور مدحت السيد أن الكرنفال يتضمن عدة عروض فنية ورياضية تحية للجيش المصرى، يصاحبها طابور عرض، يوم 6 أكتوبر بميدان أبو الحجاج، يعقبها تعاون مشترك مع وزارة الثقافة بإقامة حفل فنى يوم 8 أكتوبر بقصر ثقافة الأقصر.



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