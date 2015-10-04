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محافظ السويس يتفقد أعمال التطوير بمنطقة عيون موسى

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محافظ السويس يتفقد أعمال التطوير بمنطقة عيون موسى محافظ السويس يتفقد أعمال التطوير بمنطقة عيون موسى
تفقد اللواء العربى السروى، محافظ السويس، صباح اليوم، أعمال تطهير وتطوير الآبار التاريخية بمنطقة موسى بحى الجناين، كما تابع أعمال البحث والتنقيب التى يقوم بها خبراء الآثار لترميم أفران صناعة الأوانى الفخارية وترميم الآبار الحالية.

كما تفقد المحافظ عددًا من المناطق التى من المقرر دخولها ضمن المناطق السياحية ضمن خطة التطوير التى أصدرها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، لتكون منطقة عيون موسى سياحية وأثرية.

كما تابع محافظ السويس أعمال تطوير الطريق المؤدى لعيون موسى، ومنطقة نفق الشهيد أحمد حمدى، وأعمال ترميم وصيانة الشوارع الداخلية بالمحافظة.

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مصر 365

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