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إعدام 3 أطنان مواد غذائية فاسدة فى السويس

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إعدام 3 أطنان مواد غذائية فاسدة فى السويس إعدام 3 أطنان مواد غذائية فاسدة فى السويس
أعلنت إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة بالسويس، إعدام 3 أطنان مواد غذائية، تم ضبطها خلال أسبوعين، أثناء عيد الأضحى المبارك، بمحالات تجارية بأحياء المحافظة المختلفة.

وقالت الدكتورة آمال الرعى مدير الإدارة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنهم قاموا منتصف سبتمبر الماضى قبل عيد الأضحى بفحص 48 منشآة، وبالكشف والمعاينة تبين وجود 12 منشأة مخالفة للقانون، وتبيع مواد غذائية مخالفة، وتم إصدار قرارات بغلق هذه المنشآت وإرسال القرارات إلى اللواء العربى السروى محافظ السويس.

وأضافت الدكتورة آمال الراعى أنهم قاموا بسحب 24 عينة من اللحوم من عدد كبير من المحالات التجارية للتأكد من مدى صلاحيتها، وتحرير 19 محضر نظافة للمحلات و23 محضر عدم وجود شهادات صحية.

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