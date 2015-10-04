أخبار عاجلة

ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

غضب أهالى درين بالدقهلية بعد إزالة استراحة ركاب عمرها 40 سنة

Google+ Print
غضب أهالى درين بالدقهلية بعد إزالة استراحة ركاب عمرها 40 سنة غضب أهالى درين بالدقهلية بعد إزالة استراحة ركاب عمرها 40 سنة
سادت حالة من الاستياء بين أهالى قرية درين التابعة لمركز نبروة بمحافظة الدقهلية بعد قيام رئيس الوحدة المحلية بدرين بإزالة مظلة تذكارية عمرها 40 سنة، لتوسيع الطريق أمام منزل أحد رجال الأعمال.

حيث قامت الوحدة المحلية بإزالة محطة البوسطة، والتى تستخدم كاستراحة للمسافرين وكانت مشيدة بغرفة خرسانية كاملة لحماية الأهالى من حرارة الشمس وبالصيف ومطر الشتاء، وهى مقامة منذ أكثر من أربعين سنة، وكانت أحد معالم قرية درين والتى يفوق عمرها إنشاء الوحدة المحلية نفسها بالقرية.

وقال عبده الريس أحد أهالى القرية، إن هذه المظلة تربى تحتها أجيال فى طريقهم إلى المدرسة أو الجامعة لعشرات السنين، واستيقظ أهالى البلدة فلم يجدوا المظلة والتى كانت تحمل تاريخهم وذكرياتهم والتى كانت تحميهم من البرد والرياح شتاءً والشمس المحرقة صيفاً فى انتظار مواصلاتهم التى تقلهم إلى أعمالهم أو مدارسهم.

توجه البعض إلى الوحدة المحلية للاستفسار أين ذهبت المظلة، فقال رئيس الوحدة إنه أزالها حفاظاً على المظهر الجمالى للمكان (المظهر الجمالى الذى ظهر فجأة مع ظهور البيت الجديد) وقال على بدر أحد أهالى القرية، إن الحقيقة يعرفها كل سكان القرية وهى أنه هدمها جاء لتوسيع الطريق أمام المنزل الجديد لأحد أصدقاء رئيس الوحدة المحلية الأثرياء لترتفع بذلك إيجارات المحلات التى ينوى الأخير تأجيرها بالدور الأول من المنزل ولتذهب منفعة الناس وتاريخهم إلى الجحيم.

وأشار محمود الحلو أحد الأهالى إلى أن هذه الواقعة تعبر عن فساد المحليات فعلها رئيس الوحدة المحلية ضارباً عرض الحائط بالمصلحة العامة، وهو على قناعة أن فعلته ستمضى دون محاسبة، لقد فعلها وكأن ثورة لم تمر من هنا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365