أزمة كوبر والبدري تنتهي 4-3 للمنتخب الأول

انتهت أزمة هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر مع حسام البدري مدرب الفريق الأوليمبي للفراعنة بشأن الاتفاق علي انضمام اللاعبين لمعسكر الفريقين.

وأوضح أسامة عرابي مدرب عام المنتخب الاوليمبي أنه تم الاتفاق علي ترك كل من أحمد حسن كوكا ورامي ربيعة ومحمود كهربا ومحمود تريزيجيه للمنتخب الأول.

وأضاف عبر شبكة الشباب والرياضة "بينما سينضم للمنتخب الأوليمبي كل من صالح جمعة ورمضان صبحي ومصطفي فتحي".

ويلعب المنتخب الأوليمبي مباراتين وديتين مع الصين يومي ٨ و١١ أكتوبر الجاري في بكين.

كما سيخوض المنتخب الأول مباراتين في نفس الموعد مع السنغال وبوركينا فاسو في دبي بالإمارات.