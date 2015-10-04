تشكيل في الجول - طلعت يوسف يفضل إيفونا مع أنطوي بشرط.. وبديل غالي

يعتقد طلعت يوسف المدير الفني السابق لطلائع الجيش والاتحاد السكندري أن الثنائي الأجنبي في هجوم الأهلي جون أنطوي وماليك إيفونا هما أفضل خيارين للمارد الأحمر أمام أورلاندو بايرتس.

ويدخل الأهلي في مهمة الصعود لنهائي الكونفدرالية أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي إذ يحتاج حامل اللقب للفوز بفارق هدفين على استاد السويس.

FilGoal.com سأل طلعت يوسف عن اختياراته لتشكيل الأهلي أمام أورلاندو في مباراة الإياب.

وأجاب "في حراسة المرمى إكرامي وأمامه محمد نجيب وسعد سمير على الرغم من تحملهم لجزء كبير من مسؤولية الخسارة في مباراة الذهاب لكن ليس هناك خيارات أخرى، صبري رحيل يسارا وفتحي يمينا".

وأضاف "في الوسط حسام عاشور وبجانبه صالح جمعة وأمامهما مؤمن زكريا ورمضان صبحي في دور صناعة اللعب".

"في الهجوم أفضل جون أنطوي مع إيفونا بشرط أن يلعب واحد خلف الثاني وليسا كمهاجمين صريحين".