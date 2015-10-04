أخبار عاجلة

ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تشكيل في الجول - طلعت يوسف يفضل إيفونا مع أنطوي بشرط.. وبديل غالي

Google+ Print
تشكيل في الجول - طلعت يوسف يفضل إيفونا مع أنطوي بشرط.. وبديل غالي تشكيل في الجول - طلعت يوسف يفضل إيفونا مع أنطوي بشرط.. وبديل غالي

يعتقد طلعت يوسف المدير الفني السابق لطلائع الجيش والاتحاد السكندري أن الثنائي الأجنبي في هجوم الأهلي جون أنطوي وماليك إيفونا هما أفضل خيارين للمارد الأحمر أمام أورلاندو بايرتس.

ويدخل الأهلي في مهمة الصعود لنهائي الكونفدرالية أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي إذ يحتاج حامل اللقب للفوز بفارق هدفين على استاد السويس.

FilGoal.com سأل طلعت يوسف عن اختياراته لتشكيل الأهلي أمام أورلاندو في مباراة الإياب.

وأجاب "في حراسة المرمى إكرامي وأمامه محمد نجيب وسعد سمير على الرغم من تحملهم لجزء كبير من مسؤولية الخسارة في مباراة الذهاب لكن ليس هناك خيارات أخرى، صبري رحيل يسارا وفتحي يمينا".

وأضاف "في الوسط حسام عاشور وبجانبه صالح جمعة وأمامهما مؤمن زكريا ورمضان صبحي في دور صناعة اللعب".

"في الهجوم أفضل جون أنطوي مع إيفونا بشرط أن يلعب واحد خلف الثاني وليسا كمهاجمين صريحين".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع