في مهمة أورلاندو - هل يحقق الأهلي ما فشلت به كل أندية إفريقيا بالكونفدرالية؟

صدام جديد للأهلي في طريقه للوصول إلى نهائي الكونفدرالية للمرة الثانية على التوالي عندما يستضيف أورلاندو بايرتس. والهدف الحفاظ على الشباك وتسجيل هدفين. فهل يحقق الأهلي ما لم يحققه أي فريق أخر في تاريخ الكونفدرالية بنظامها الجديد؟

الأهلي يستضيف أورلاندو بايرتس في إياب نصف نهائي الكونفدرالية على ملعب السويس.

أورلاندو فاز ذهابا بهدف مقابل لاشيء ويحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين للوصول إلى نهائي البطولة ومواجهة النجم الساحلي الذي بدوره تأهل على حساب الزمالك.

المارد الأحمر تأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية كمتصدر للمجموعة الأولى برصيد 13 نقطة مسجلا 6 أهداف واستقبلت شباكة هدف واحد فقط.

وهنا ما فشلت به كل أندية إفريقيا عبر التاريخ في الكونفدرالية بنظام البطولة الجديد.

في حالة حفاظ الأهلي على شباكه والتأهل إلى نهائي البطولة سيكون قد وصل إلى النهائي بهدفين فقط في شباكه وهو ما لم يحدث طوال تاريخ البطولة بنظامها الجديد.

هدف في دور المجموعات وهدف في ذهاب نصف النهائي. هدفان فقط اهتزت بهما شباك الأهلي.

الفريق الأول في النظام القديم

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طولة كأس الكونفدرالية انطلقت بنظامها والمسمى الجديد لها علم 2004.

ومن عام 2004 وحتى 2009 كان تقام البطولة بنظام تأهل صاحب المركز الأول من المجموعة الأولى وصاحب المركز الأول من المجموعة الثانية إلى النهائي مباشرة بدون لعب نصف نهائي.

ونجح فريق واحد فقط في تلك الفترة بالتأهل إلى النهائي بهدفين فقط في شباكه وهو فريق الجيش الملكي المغربي.

فاهتزت شباكه مرتين في دور المجموعات وتأهل كمتصدر للمجموعة قبل أن يتوج بطلا للبطولة.

ففاز في النهائي أمام نادي دولفين النيجيري. خسر ذهابا 1-0 وفاز إيابا 3-0.

الأقرب في النظام الجديد

وفي عام 2011 وبالنظام الجديد نجح نادي المغرب الفاسي في التأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية بهدفين في شباكه.

إلا أنه لم ينجح في الحفاظ على شباكه في لقائي نصف النهائي فخسر في الذهاب أمام إنتر كلوب الأنجولي 2-1 إلا أنه فاز إيابا 1-0 وتأهل إلى النهائي.

ونجح وقتها في التتويج بالبطولة.

الأهلي

وفي حالة تأهل الأهلي إلى نهائي الكونفدرالية بهدفين فقط في شباكه سيصبح أول فريق في تاريخ الكونفدرالية بنظامها المعتمد على نصف النهائي يتأهل إلى النهائي بهدفين فقط في شباكة.

ويصبح ثاني فريق في البطولة ككل بنظامها الجديد والقديم يتأهل إلى النهائي بهدفين.