أخبار عاجلة

ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إندونيسيا تستأنف البحث عن طائرة ركاب مفقودة

Google+ Print
إندونيسيا تستأنف البحث عن طائرة ركاب مفقودة إندونيسيا تستأنف البحث عن طائرة ركاب مفقودة

أرشيفية

استأنفت السلطات الإندونيسية اليوم السبت، البحث عن طائرة الركاب التي فقدت أثناء رحلة لها بجزيرة سولاويزي.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) أن الطائرة التابعة لشركة “أفياستار” فقدت الاتصال بسلطات المطار قبل نحو 30 دقيقة من الموعد المقرر لهبوطها في مدينة ماكاسار.

وقال فرديناند لومينتينتانج مسئول عمليات الطيران في الشركة إن “رجال الإنقاذ والبحث استخدموا أمس الإشارات الصادرة من الهواتف المحمولة للطيار والركاب في محاولة لتحديد مكان الطائرة”.

يذكر أن سجل إندونيسيا في مجال سلامة الطيران غير مستقر، حيث شهدت إندونيسيا العام الماضي 3 طيران كبيرة، منها رحلة “اير آسيا” التي سقطت في البحر أثناء رحلة جوية من سورابايا وسنغافورة مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها، وعددهم 162 شخصا.

وسقطت طائرة ركاب أخرى في بابوا مما أدى لمقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 54 شخصا، بينما قتل أكثر من 100 شخص في تحطم طائرة نقل عسكرية بمدينة ميدان بشمال البلاد، مما دفع إلى التعهد بمراجعة أسطول القوات الجوية المتقادم .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى