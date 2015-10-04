إندونيسيا تستأنف البحث عن طائرة ركاب مفقودة

استأنفت السلطات الإندونيسية اليوم السبت، البحث عن طائرة الركاب التي فقدت أثناء رحلة لها بجزيرة سولاويزي.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية أن الطائرة التابعة لشركة “أفياستار” فقدت الاتصال بسلطات المطار قبل نحو 30 دقيقة من الموعد المقرر لهبوطها في مدينة ماكاسار.

وقال فرديناند لومينتينتانج مسئول عمليات الطيران في الشركة إن “رجال الإنقاذ والبحث استخدموا أمس الإشارات الصادرة من الهواتف المحمولة للطيار والركاب في محاولة لتحديد مكان الطائرة”.

يذكر أن سجل إندونيسيا في مجال سلامة الطيران غير مستقر، حيث شهدت إندونيسيا العام الماضي 3 حوادث طيران كبيرة، منها رحلة “اير آسيا” التي سقطت في البحر أثناء رحلة جوية من سورابايا وسنغافورة مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها، وعددهم 162 شخصا.

وسقطت طائرة ركاب أخرى في بابوا مما أدى لمقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 54 شخصا، بينما قتل أكثر من 100 شخص في تحطم طائرة نقل عسكرية بمدينة ميدان بشمال البلاد، مما دفع الحكومة إلى التعهد بمراجعة أسطول القوات الجوية المتقادم .