كاميرون: التدخل العسكري الروسي في سوريا “خطأ فادح”

وصف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الأحد، قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتدخل العسكري في سوريا لدعم الرئيس بشار الأسد بأنه “خطأ فادح”.

وقال كاميرون لهيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) خلال اليوم الأول للمؤتمر السنوي لحزب المحافظين الذي يتزعمه في مدينة مانشستر الشمالية “إنهم يساندون السفاح الأسد وهو خطأ فادح بالنسبة لهم وبالنسبة للعالم. سيزيد ذلك من عدم الاستقرار في المنطقة.”، نقلاً عن “رويترز”.

وأضاف “معظم الضربات الجوية الروسية كما يمكننا أن نرى حتى الآن استهدفت أجزاء من سوريا لا تخضع لسيطرة الدولة الاسلامية لكن تخضع لمعارضين آخرين للنظام.”

وكانت روسيا قصفت أهدافا في سوريا الأسبوع الماضي في تصعيد كبير للتدخل الأجنبي في الحرب الأهلية السورية.