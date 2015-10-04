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القوى العاملة الكويتية تحظر على الشركات حجز جوازات سفر الوافدين

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القوى العاملة الكويتية تحظر على الشركات حجز جوازات سفر الوافدين القوى العاملة الكويتية تحظر على الشركات حجز جوازات سفر الوافدين
كشفت مصادر في الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية أن الهيئة بصدد إصدار قرار يمنع المؤسسات والشركات من حجز وثائق السفر للعمالة منعا باتا ويمنح العامل الحق في الاحتفاظ بجواز سفره، لافتة إلى أن مشروع القرار سيرفع إلى وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح قبل نهاية الشهر الحالى.

وأوضحت المصادر - فى تصريحات لصحيفة (النهار) الكويتية نشرتها في عددها الصادر صباح اليوم الأحد - أن القرار يحظر على العامل أيضا السفر للخارج إلا بعد حصوله على الموافقة المسبقة من الكفيل وإصدار إذن سفر معتمد من قبل القوى العاملة، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا بين الهيئة ووزارة الداخلية ليكون هناك نموذج معتمد بين الطرفين في خطوة احترازية من شأنها ضمان عدم التلاعب في أذونات السفر، ولفتت الصحيفة إلى أنه سيتم وضع نص خاص للشكاوى المقدمة من قبل صاحب العمل.

وأشارت المصادر إلى أن العامل الذي يرغب بالسفر عليه تقديم طلب إذن سفر في الإدارة المختصة سواء عن طريق الكفيل أو المفوض بالتوقيع أو المندوب، مستطردة أنه في حال عدم موافقة الكفيل يعتمد التوقيع فى إدارة المنازعات بالهيئة من خلال توقيع 3 مسئولين وهم المحقق ورئيس القسم والمراقب.

وأكدت أن شكاوى إذن سفر ستكون مستعجلة بحيث ينظر فيها فورا حتى يستطيع العامل السفر في غضون 24 ساعة خصوصا من لديهم حالات طارئة.
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