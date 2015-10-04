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جامعة بوانوس آيرس الأرجنتينية تفوز بجائزة السلطان قابوس لحماية البيئة

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جامعة بوانوس آيرس الأرجنتينية تفوز بجائزة السلطان قابوس لحماية البيئة جامعة بوانوس آيرس الأرجنتينية تفوز بجائزة السلطان قابوس لحماية البيئة
فازت مجموعة البحث بشأن الأراضى الرطبة التابعين لجامعة بوانوس آيرس بالأرجنتين بجائزة اليونسكو- السلطان قابوس لحماية البيئة للعام 2015 وهم: البروفيسور فابيو كالاسنيك، والبروفيسور هوراسيو سيرولى، والبروفيسور لوسيانو إيريبارن، وأعلنت ذلك لجنة التحكيم بأمانة برنامج الإنسان والمحيط الحيوى التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

وقالت الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم رئيسة اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، إن الفائزين بالجائزة اضطلعوا بعمل جبار فى مجال حماية البيئة من خلال شتى البحوث والدراسات التى أجروها بشأن النظم الإيكولوجية فى الأراضى الرطبة، ومختلف المبادرات التى اتخذوها فى مجال التربية البيئية والتدريب بشأنها، مشيرة إلى أن حفل تسليم الجائزة للفائزين بها هذا العام 2015 سيكون فى مدينة بودابست المجرية خلال الفترة من 4 وحتى 7 نوفمبر القادم، وذلك أثناء انعقاد المنتدى العالمى للعلوم.

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