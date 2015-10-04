أخبار عاجلة

ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

سلطنة عمان تدعم أرشفة وثائق الأمم المتحدة لمشروع التحول إلى التقنية

Google+ Print
سلطنة عمان تدعم أرشفة وثائق الأمم المتحدة لمشروع التحول إلى التقنية سلطنة عمان تدعم أرشفة وثائق الأمم المتحدة لمشروع التحول إلى التقنية
التقى يوسف بن علوى وزير خارجية سلطنة عمان بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك بان كى مون الأمين العام للمنظمة، حيث تم خلال اللقاء تبادل الاتفاقية التى تتعلق بدعم حكومة السلطنة لمشروع التحول من الأرشفة التقليدية إلى الأرشفة التقنية الذى سيعمل على تحويل عدد كبير من الوثائق إلى النظام الرقمى بهدف حماية تاريخ الأمم المتحدة خلال السبعين عاما التى مضت وحفظه من التلف والضياع بكفاءة عالية.

وشكر الأمين العام للأمم المتحدة حكومة السلطنة على تقديمها هذا الدعم الهام، الذى يأتى متزامناً مع احتفالات المنظمة بعامها السبعين.

من جانبه أكد يوسف بن علوى أن مساهمة السلطنة هذه يقابلها أنها حصلت على نسخ من هذه المحفوظات والوثائق التاريخية إلكترونياً والذى سيُمكن الباحث والأكاديمى وكل من يرغب فى الاطلاع على هذه المحفوظات المكتوبة والمرئية والمسموعة من الحصول عليها عبر التواصل الإلكترونى مع وزارة الخارجية مستقبلاً، موضحا أن هذه الوثائق هى حصيلة تاريخية لحياة المنظمة وشعوبها وتعتبر مورداً غنياً بالمعلومات اللازمة لدراسة تاريخ الأمم وهى فرصة حقيقية سيطلع الجيل الحالى والأجيال القادمة من خلالها على هذا الإرث.

كما تم خلال اللقاء بحث القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط والدور الذى تعول منظمة الأمم المتحدة على السلطنة القيام به فى الشأن اليمنى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365