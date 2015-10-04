سلطنة عمان تدعم أرشفة وثائق الأمم المتحدة لمشروع التحول إلى التقنية

التقى يوسف بن علوى وزير خارجية سلطنة عمان بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك بان كى مون الأمين العام للمنظمة، حيث تم خلال اللقاء تبادل الاتفاقية التى تتعلق بدعم حكومة السلطنة لمشروع التحول من الأرشفة التقليدية إلى الأرشفة التقنية الذى سيعمل على تحويل عدد كبير من الوثائق إلى النظام الرقمى بهدف حماية تاريخ الأمم المتحدة خلال السبعين عاما التى مضت وحفظه من التلف والضياع بكفاءة عالية.

وشكر الأمين العام للأمم المتحدة حكومة السلطنة على تقديمها هذا الدعم الهام، الذى يأتى متزامناً مع احتفالات المنظمة بعامها السبعين.

من جانبه أكد يوسف بن علوى أن مساهمة السلطنة هذه يقابلها أنها حصلت على نسخ من هذه المحفوظات والوثائق التاريخية إلكترونياً والذى سيُمكن الباحث والأكاديمى وكل من يرغب فى الاطلاع على هذه المحفوظات المكتوبة والمرئية والمسموعة من الحصول عليها عبر التواصل الإلكترونى مع وزارة الخارجية مستقبلاً، موضحا أن هذه الوثائق هى حصيلة تاريخية لحياة المنظمة وشعوبها وتعتبر مورداً غنياً بالمعلومات اللازمة لدراسة تاريخ الأمم وهى فرصة حقيقية سيطلع الجيل الحالى والأجيال القادمة من خلالها على هذا الإرث.

كما تم خلال اللقاء بحث القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط والدور الذى تعول منظمة الأمم المتحدة على السلطنة القيام به فى الشأن اليمنى.