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وصول الدفعة الثانية من جثامين الحجاج الإيرانيين ضحايا حادث منى

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وصول الدفعة الثانية من جثامين الحجاج الإيرانيين ضحايا حادث منى وصول الدفعة الثانية من جثامين الحجاج الإيرانيين ضحايا حادث منى
هبطت اليوم الأحد فى طهران طائرة تقل الدفعة الثانية من الحجاج الإيرانيين الذين لقوا مصرعهم فى حادث التدافع فى منى بالسعودية مؤخرا.

وذكرت قناة "برس تى فى" الإيرانية أن الطائرة هبطت بمطار "مهر أباد" الدولى فى العاصمة طهران وعلى متنها 114 جثمانا، مشيرة إلى أن الدفعة الأولى من جثامين الحجاج قد وصلت أمس السبت، إلى طهران وكان فى استقبالها الرئيس الإيرانى حسن روحانى وعدد من كبار المسئولين الإيرانيين.

تجدر الإشارة إلى أن العدد الأكبر من ضحايا حادث التدافع فى منى من الإيرانيين الذين بلغ عددهم 464 قتيلا على الأقل.
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