داعش يعدم صحفيا بعد اعتقاله لـ 10 أشهر فى مدينة الموصل بالعراق

أعلن مصدر أمنى مسئول فى شرطة نينوى اليوم الأحد أن تنظيم داعش أعدم صحفيا بعد اعتقاله لمدة عشرة أشهر فى مدينة الموصل 400/ كلم شمال بغداد.

وقال العميد محمد الجبورى أن "تنظيم داعش أعدم اليوم الصحفى مروان يونس، وهو من أبرز وأنشط المراسلين فى قناة /سما الموصل/ المحلية، وقامت بتسليم جثته إلى الطب العدلى، وبدت مصابة بأعيرة نارية فى منطقة الرأس".

وأوضح الجبورى أن "الضحية من مواليد 1980، وقد قام التنظيم بمنع ذويه من إقامة مجلس عزاء واكتفوا فقط بتسليم جثته"، مبينا أن "التنظيم داهم منزله أيضا وقام بتفتيشه وصادر وثائق رسمية وصحفية تعود للضحية".

وأضاف الجبورى أن "داعش أعدم يونس فى ناحية القيارة، حيث كان محتجزا بسجن داعش فى نفس الناحية، بعد أن قررت المحكمة الشرعية للتنظيم إعدامه".

على الصعيد ذاته أعلن مصدر محلى فى مدينة الموصل اليوم الأحد أن تنظيم داعش اعتقل أكثر من مئتى شخص على خلفية تمزيق علم التنظيم ورفع العلم العراقى بدلا عنه فى إحدى القرى غربى الموصل 400/ كلم شمال بغداد./

وقال الناشط الحقوقى سعد العلى من مدينة الموصل أن "سكان قرية الموالى مزقوا علم تنظيم داعش ورفعوا العلم العراقى، الأمر الذى دفع التنظيم إلى اقتحام القرية واعتقال العشرات منهم".

وأوضح العلى أن "هذا العمل أثار غضب عناصر داعش ودفعهم للهجوم على القرية بقوات كبيرة واستعمال العصى والأسلحة فى ضرب الناس، واعتقلوا أكثر من مئتى شخص".

وتابع العلى أن "عناصر داعش اعتدوا على عدد من المتدينين السلفيين بالضرب فى سوق القرية ونعتوهم بأوصاف الردة والانتماء للحشد الشعبى ثم اقتادوهم إلى جهة مجهولة"

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