ميركل: الجهد العسكري ضروري في سوريا لكنه لن ينهي الحرب

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن الجهود العسكرية ضرورية في سوريا لكنها لن تضع نهاية للحرب هناك.

وقالت ميركل لإذاعة دويتشلاند-فونك وفقا لنص المقابلة التي ستذاع في وقت لاحق اليوم الأحد “فيما يتعلق بسوريا فقد قلت من البداية: سنحتاج لجهود عسكرية لكن الجهود العسكرية لن تجلب الحل.. نحتاج إلى عملية سياسية لكن هذا لا يسير بشكل جيد حتى الآن.”، حسبما ذكرت “رويترز”

وأضافت أن من الضروري إشراك نظام الرئيس السوري بشار الأسد في المحادثات.

وبحسب “رويترز”، تابعت “ميركل”: “للتوصل إلى حل سياسي أحتاج كلا من ممثلي المعارضة السورية ومن يحكمون حاليا في دمشق وآخرين أيضا من أجل تحقيق نجاحات حقيقية ثم والأهم من ذلك حلفاء كل مجموعة.”

وقالت إنه يمكن لروسيا والولايات المتحدة والسعودية وإيران أن تضطلع بدور هام بالإضافة إلى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.