مصرع 22 جنديًا بالجيش الليبي في اشتباكات مع قوات مجلس الشورى خلال سبتمبر

لقى 22 جنديًا بالجيش الليبى مصرعهم وأصيب 128 آخرون، جراء الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازي وأنصار الشريعة بمحاور القتال المختلفة، خلال شهر سبتمبر الماضي.

وقالت مسؤولة الإعلام بمستشفى الجلاء، فاديًا البرغثي، إن المستشفى تسلم 22 قتيلًا و128 مصابًا من قوات الجيش الليبي، جراء الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثواربنغازى، بمحاور القتال المختلفة خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأضافت البرغثى، أن جثامين الجنود عرضت على الطب الشرعى الذى صرح بدفنها، لافتة إلى أن كل الجثامين تم تسليمها لذويها، وإن إصابات الجرحى الـ128 بين الخفيفة والمتوسطة والحرجة، قدمت لهم الإسعافات الأولية، غادر المستشفى منهم العديد.

يذكر أن قوات الجيش الليبى تخوض قتالًا عنيفا مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى بمناطق متفرقة بالمدينة، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات.