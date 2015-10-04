تخصيص 200 ألف جنيه لمشروعات الكهرباء لقرية الراشدة بالوادي الجديد‎

صرح بدر الدين أبو بكر ،رئيس الوحدة المحلية لقرية الراشدة بمركز الداخلة بالوادي الجديد، أنه تم تخصيص 200 الف جنيه لمشروعات الكهرباء، والتي تشمل إنارة تقسيمات الشباب ،وشراء محول كهربي لدعم الشبكة الكهربية بالقرية قدرة 500 كيلو فولت / أمبير ،مع شراء عدد من كشافات الانارة لعدة شوارع وطرق داخلية بالقرية .

وأضاف أنه تم تخصيص 280 ألف جنيه لمشروعات تحسين البيئة ،والتي تشمل شراء سيارة كسح صرف صحي لخدمة أهالي القرية ،و عدد من التروسيكلات لجمع القمامة بها ،فضلا عن تخصيص 20 الف جنيه لشراء أثاثات ودعم احتياجات الوحدة المحلية للقرية.

وأشار إلي أن رئاسة القرية بصدد الإعداد لطرح هذه المشروعات ،والبت الفني والمالي لها ،تمهيدًا لتنفيذها في أقرب وقت ممكن ،ضمن موازنة العام المالي الجديد.