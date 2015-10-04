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لجنة لتحديد أساليب الري والزراعة في المناطق الحديثة بالوادي الجديد

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لجنة لتحديد أساليب الري والزراعة في المناطق الحديثة بالوادي الجديد لجنة لتحديد أساليب الري والزراعة في المناطق الحديثة بالوادي الجديد

اللواء محمود عشماوى محافظ الوادي الجديد

أعلن اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد عن تشكيل لجنة فنية برئاسة سكرتير عام المحافظة ،لتحديد أسلوب الري، ونوعية الزراعات في المناطق الزراعية والقابلة للاستصلاح الزراعي والمناطق الحديثة المزع اقامة مشروعات جديدة بها.

وقال إن اللجنة تضم في عضويتها، كلًا من مدير الجهاز التنفيذي للهيئة القومية بالمحافظة، ومدير فرع شركة المياه، ومدير عام الزراعة ،و مدير وحدة متابعة تنفيذ المشروعات، وممثل الشركات المنفذة للمشروعات بالمحافظة .

وأضاف أنه هذه اللجنة تتولي تحديد اسلوب الري والزراعة و نوعية الزراعات والاسلوب الامثل لاستهلاك المياه ،حسب طبيعة المحافظة مع اعداد تقرير لكل مشروع لرفعه للهيئة القومية لمياه الشرب بالقاهرة، للاعتداد به عند التصميمات الفنية واللازمة ،لكل مشروع جديد علي أرض المحافظة.

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