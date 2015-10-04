إزالة 28 حالة تعدٍ على أملاك الرى فى القليوبية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية ومديرية الزراعة والوحدة المحلية بكفر شكر حملة مكبرة لإزالة التعديات وذلك تنفيذا لتعليمات المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية والمهندس محمد سامى سعد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية بإزالة 28 حالة تعد على أملاك الرى بمساحة 17 قيراطا و4 أسهم.

شارك فى الحملة عدد من قيادات مديرية أمن القليوبية والمهندس محمد سامى سعد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية والمهندس محمد كامل مدير عام الزراعة والمهندس أسامة محمد غريب مدير عام الإدارة الزراعية بكفر شكر وقيادات مركز الشرطة ومجلس المدينة والوحدات المحلية التابعة لها وهندسة رى كفر شكر.

من جانبه أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية أن أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والنيل خط أحمر لا يمكن السكوت على أى حالة تعدٍ عليهم أيا كان مرتكبها، مضيفا أن القليوبية مستمرة فى حملاتها لإزالة التعديات وبكل قوة.