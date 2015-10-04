أخبار عاجلة

ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إزالة 28 حالة تعدٍ على أملاك الرى فى القليوبية

Google+ Print
إزالة 28 حالة تعدٍ على أملاك الرى فى القليوبية إزالة 28 حالة تعدٍ على أملاك الرى فى القليوبية
شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية ومديرية الزراعة والوحدة المحلية بكفر شكر حملة مكبرة لإزالة التعديات وذلك تنفيذا لتعليمات المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية والمهندس محمد سامى سعد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية بإزالة 28 حالة تعد على أملاك الرى بمساحة 17 قيراطا و4 أسهم.

شارك فى الحملة عدد من قيادات مديرية أمن القليوبية والمهندس محمد سامى سعد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية والمهندس محمد كامل مدير عام الزراعة والمهندس أسامة محمد غريب مدير عام الإدارة الزراعية بكفر شكر وقيادات مركز الشرطة ومجلس المدينة والوحدات المحلية التابعة لها وهندسة رى كفر شكر.

من جانبه أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية أن أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والنيل خط أحمر لا يمكن السكوت على أى حالة تعدٍ عليهم أيا كان مرتكبها، مضيفا أن القليوبية مستمرة فى حملاتها لإزالة التعديات وبكل قوة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365