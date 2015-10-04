مرشح النور بقنا يطالب بوضع المحافظة على الاستثمار الصناعى والزراعى

طالب محمود معتوق مرشح حزب النور عن دائرة مركز ومدينة قنا بمحافظة قنا، المحافظة بالتنسيق مع وزارتى الصناعية والاستثمار بوضع المحافظة على خارطة الاستثمار الصناعى والزراعى وتوطين الصناعات داخلها لإيجاد فرص عمل حقيقية ومستدامة لشباب المحافظة الذين يعانون من أعلى معدلات البطالة بالجمهورية.

وأوضح معتوق، فى بيان لأمانة الحزب بقنا اليوم، أن هناك هدفًا يترتب على وضع المحافظة على خارطة الاستثمار وهو تحويل المحافظة من طاردة للكفاءات والسكان إلى مستقبلة لهم، ما يساهم فى إنهاء ظاهرة التكدس والازدحام التى تعانى منها محافظات مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية.

يذكر أن معتوق كان رئيسًا لبنك التنمية والائتمان الزراعى منذ عام 2005 حتى عام 2008، حصل معتوق على بكالوريوس تجارة عام 1969 وعمل ببنك التنمية والائتمان الزراعى بقنا لمدة 26 عاما، ثم انتقل لرئاسة عدد من فروع البنك فى عدة محافظات.