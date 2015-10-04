أخبار عاجلة

ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مرشح النور بقنا يطالب بوضع المحافظة على الاستثمار الصناعى والزراعى

Google+ Print
مرشح النور بقنا يطالب بوضع المحافظة على الاستثمار الصناعى والزراعى مرشح النور بقنا يطالب بوضع المحافظة على الاستثمار الصناعى والزراعى
طالب محمود معتوق مرشح حزب النور عن دائرة مركز ومدينة قنا بمحافظة قنا، المحافظة بالتنسيق مع وزارتى الصناعية والاستثمار بوضع المحافظة على خارطة الاستثمار الصناعى والزراعى وتوطين الصناعات داخلها لإيجاد فرص عمل حقيقية ومستدامة لشباب المحافظة الذين يعانون من أعلى معدلات البطالة بالجمهورية.

وأوضح معتوق، فى بيان لأمانة الحزب بقنا اليوم، أن هناك هدفًا يترتب على وضع المحافظة على خارطة الاستثمار وهو تحويل المحافظة من طاردة للكفاءات والسكان إلى مستقبلة لهم، ما يساهم فى إنهاء ظاهرة التكدس والازدحام التى تعانى منها محافظات مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية.

يذكر أن معتوق كان رئيسًا لبنك التنمية والائتمان الزراعى منذ عام 2005 حتى عام 2008، حصل معتوق على بكالوريوس تجارة عام 1969 وعمل ببنك التنمية والائتمان الزراعى بقنا لمدة 26 عاما، ثم انتقل لرئاسة عدد من فروع البنك فى عدة محافظات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365