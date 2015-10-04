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تخصيص سيارات للتنقل داخل حرم جامعة بنى سويف بشرق النيل

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تخصيص سيارات للتنقل داخل حرم جامعة بنى سويف بشرق النيل تخصيص سيارات للتنقل داخل حرم جامعة بنى سويف بشرق النيل
أكد الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، تخصيص سيارات على بوابة الجامعة شرق النيل للتنقل من البوابة إلى داخل حرم الجامعة وكلياتها نظرًا لاتساع المسافات بين الكليات بمجمع الكليات شرق النيل.

وأضاف لطفى فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن المشروع يستهدف التخفيف على أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلبة وكبار السن، لمساعدتهم وتسهيل أعمالهم للوصول إلى كلياتهم ووحداتهم وأماكن عملهم داخل المجمع شرق النيل، لدفع وتقدم وتطوير العملية التعليمية والبحثية، بما يسهم وصول الجامعة إلى أهدافها الاستراتيجية.
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