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مرشح بالمنيا لأبناء دائرته: ضعوا مصر أمام أعينكم وأنتم تختارون نواب البرلمان

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مرشح بالمنيا لأبناء دائرته: ضعوا مصر أمام أعينكم وأنتم تختارون نواب البرلمان مرشح بالمنيا لأبناء دائرته: ضعوا مصر أمام أعينكم وأنتم تختارون نواب البرلمان
قال المهندس عماد عبد الحميد مرشح دائرة بندر المنيا مستقل خلال اللقاء الذى عقده مع أبناء دائرته، إن أمانة ويجب أن تضعوا أمام أعينكم وأنتم تتوجهون إلى صناديق الاقتراع المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد.

وأضاف، أن الانتخابات البرلمانية فرصة كبيرة، أن نثبت للعالم أجمع أننا قادرون على صناعة تاريخ حديث لمصرنا تحت ظل القيادة السياسيه الحكمية، مضيفًا: اجعلوا يوم الانتخابات يوم عرس يفرح به المصريين وكل المرشحين الفائز والخاسر، فالجميع فائز لاننا أنجزنا المرحلة الثالثة والهامة فى خارطة الطريق.

وأكد عبد الحميد خلال لقاء جماهيرى بعزبة المصاص التابعة لدائرته، ضرورة المشاركة الفعالة والتخلى عن السلبية، واختيار المناسب على أسس علمية وأهمها القدرة على العطاء، مؤكدا أننى لدى رؤية واضحة لعدد كبير من المشروعات التى لو تم تطبيقها سوف تسعد جميع المصريين.

وبعد انتهاء اللقاء قام عبد الحميد بعمل جولة انتخابية داخل الدائرة التقى فيها كل الطبقات الفئات من خلال حملة لطرق الأبواب.

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مصر 365

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