انتظام الدراسة بكليتى فنون تطبيقية وخدمة اجتماعية فى جامعة بنى سويف

أكد الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، بدء الدراسة بكلية الخدمة الاجتماعية للعام الجامعى، حيث تم قبول 56 طالبا وطالبة، مشيراً إلى أن باب التحويلات مازال مفتوحا أمام الطلاب الراغبين فى التحويل للكلية، وتمنح الكلية درجة البكالوريوس فى تخصصات الخدمة الاجتماعية، المرأة، الأسرة والطفولة، رعاية المسنين، وتنمية المجتمع وخدمة البيئة.

وأضاف "لطفى"، فى بيان إعلامى، انتظام الدراسة اليوم أيضاً بكلية الفنون التطبيقية الجديدة، مؤكداً أن الجامعة تهدف إلى إنشاء كليات جديدة غير تقليدية تقوم بتدريس برامج جديدة وفريدة من نوعها ومنها كلية الفنون التطبيقية كمؤسسة تعليمية وبحثية رائدة فى مجال الفن والتصميم تكون مصدرا للابتكار والإبداع وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتكمن رسالتها في إعداد خريج متميز قادر على الابتكار وإدارة عمليات التصميم والتطوير وتلبية احتياجات سوق العمل.

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