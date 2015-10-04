لجنة رباعية لترشيح عميد كلية العلوم بجامعة سوهاج

ترأس الدكتور نبيل نور الدين عبداللاه رئيس جامعة سوهاج، لجنة رباعية ضمت أساتذة الجامعة الدكتور محمد التركى عميد كلية التمريض الأسبق، والدكتور حمدى الديب عميد كلية الآداب السابق، والدكتور عبد الحميد الشاطر أستاذ بقسم الجيولوجيا، والدكتور الصبرى أبو عمره أستاذ بقسم علم الحيوان، لترشيح ثلاثة أسماء من المتقدمين لتقلد منصب عميد لكلية العلوم.

وقال رئيس الجامعة فى بيان، إن اللجنة استمعت بكل شفافية ووضوح إلى البرنامج الخاص بكل مرشح على حدة لمدة 45 دقيقة لكل مرشح من خلال عرض تقديمى بقاعة مجلس الجامعة، مضيفاً أن اللجنة أعقبت العرض التقديمى لكل مرشح بتوجيه بعض الأسئلة والاستفسارات من أجل تكوين رأى فنى ومحايد، موضحاً أن اللجنة ستنتهى بترجيح ثلاثة أسماء من المتقدمين لرفعها إلى وزير التعليم العالى ومنه إلى رئيس الجمهورية لاختيار واحداً منهم.

يذكر أن اللجنة استقبلت المرشحين لمنصب العمادة حسب أولوية التقديم للمنصب، منهم الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، والدكتور أحمد محمد أحمد على، والدكتور أحمد محمد عبد الرحيم، والدكتور أحمد محمد محمد سليمان المكلف بتيسير أعمال الكلية.