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بالصور.. بدء الدراسة بالمعاهد الأزهرية فى جنوب سيناء

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انتظم 4 آلاف طالب وطالبة فى بدء العام الدارسى الجديد بالمعاهد الأزهرية بجنوب سيناء، موزعين على 75 معهدا على مستوى المحافظة.

من جانبه، قال الدكتور على عبد الظاهر مدير المنطقة الأزهرية بجنوب سيناء، إن الأزهر منارة العلم والازدهار، مشيرًا إلى أن العلم طريق التقدم وأن تحتاج لإخلاصنا فى العلم.

جاء ذلك خلال مرور مدير المنطقة الأزهرية على المعاهد وحضور طابور الصباح بمعهد الفتيات بطور سيناء.

وأضاف عبد الظاهر، أنه تم تسليم جميع الكتب المعاهد الأزهرية بمدن المحافظة بنسبة 95%، وأنه تم تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب دون التقيد بدفع المصروفات، وأن هناك لجانا لمتابعة سير العملية الدراسية.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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