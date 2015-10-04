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العليا للانتخابات: مخالفات للتغطية الإعلامية للانتخابات البرلمانية في 7 قنوات فضائية

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العليا للانتخابات: مخالفات للتغطية الإعلامية للانتخابات البرلمانية في 7 قنوات فضائية العليا للانتخابات: مخالفات للتغطية الإعلامية للانتخابات البرلمانية في 7 قنوات فضائية

المستشار أيمن عباس

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة , أنها تلقت 3 تقارير من لجنة متابعة ما يذاع في وسائل الإعلام عن الانتخابات البرلمانية المقبلة , ثابت فيها رصد عدة مخالفات للقرارات المنظمة لقواعد التغطية الإعلامية للانتخابات , والتي وقعت في الفترة من 20 إلى 29 سبتمبر الماضي في 7 قنوات وهي (موجة كوميدي – الفراعين – الحياة – سي بي سي – العاصمة – صدى البلد – دريم 2 ).

وأوضح المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، أنه سيتم إخطار كل قناة بالمخالفات المرصودة , للرد عليها خلالها 24 ساعة من الإخطار بها , حيث سيتم عرض كل مخالفة مع الرد عليها على اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ القرار المناسبة بشأنها.

أ ش أ

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