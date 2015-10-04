"حماية المستهلك" يوقف بث إعلان شركة محمول لتحريضه على العنف ضد الأبناء

أعلن اللواء عاطف يعقوب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز قرر وقف بث إعلان إحدى شبكات المحمول الذى يعرض على عدد من القنوات الفضائية، نظراً لانتهاكه الكرامة الشخصية وترسيخه لمعايير تربوية خاطئة من خلال تصويره لأب يصفع ابنه وهو على فراش المرض لطلبه شريحة الشركة غير المستخدمة، للحصول على عرض الشركة، لإعادة تشغيل خطوطها القديمة .

وقال اللواء يعقوب فى تصريحات صحفية اليوم، إن الجهاز تلقى العديد من شكاوى المواطنين، عن هذا الإعلان وتم تسجيل بث الإعلان على الفضائيات المختلفة من خلال المرصد الإعلامى بالجهاز وبمراجعة المادة الإعلانية، تبين أنها تخالف المواصفة القياسية للإعلان رقم 4841 لسنة 2005 من حيث حق المستهلك فى الكرامة الشخصية، واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، كما أن الإعلان يحرض على العنف الجسدى والبغض والكراهية، وينتهك حقوق الأبناء ويشجع تعدى الآباء على أبنائهم بالضرب.

وأوضح اللواء عاطف يعقوب أنه تم التواصل مع الشركة المعلنة، وتم تحذيرها وإلزامها بضرورة وقف الإعلان، وإلا سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وفقاً للقانون 67 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك، وقد استجابت الشركة المعلنة وأخطرت جميع القنوات الفضائية لوقف الإعلان وعدم عرضه .

وأكد عاطف يعقوب على متابعة الجهاز لكل الأنشطة الاقتصادية والإعلانات التجارية للتصدى لكل ما يضر بحقوق المستهلك التى أوجبها القانون، خاصة حقه فى الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، والصحة والسلامة، مطالبا المستهلكين إلى معاونة الجهاز فى ضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم، حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.

وأشار اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التى أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG .