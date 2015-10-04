السعودية ترحل 23 مصريا لمخالفتهم شروط الإقامة

وصل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، 23 مصريًا قامت السلطات السعودية بترحيلهم من أراضيها كانت ألقت القبض عليهم الأسبوع الماضى ضمن حملات مكثفة على مخالفى شروط الإقامة فيها.

صرحت مصادر أمنية بالمطار، بأن المرحلين وصلوا على الطائرة السعودية رقم 307، والقادمة من جدة يحملون وثائق سفر صادرة من القنصلية المصرية فى جدة بعد فقد جوازات سفرهم، وتبين من التحقيق معهم حدوث خلافات بينهم والكفلاء الذين يعملون لديهم دفعتهم للهروب بحثًا عن عمل فى أماكن أخرى، حتى تم القبض عليهم ضمن حملات على مخالفى شروط الإقامة بالمملكة، وتم التأكد من بيانات المرحلين قبل السماح لهم بالخروج من صالة الوصول إلى منازلهم.