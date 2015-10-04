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أمن السويس يغلق الطرق المؤدية للاستاد استعدادا لمباراة الأهلى

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أمن السويس يغلق الطرق المؤدية للاستاد استعدادا لمباراة الأهلى أمن السويس يغلق الطرق المؤدية للاستاد استعدادا لمباراة الأهلى
أغلقت قوات الأمن بالسويس صباح اليوم، الطرق الرئيسية المؤدية لاستاد السويس الرياضى، استعدادا لمباراة الأهلى مع أورلاندو بيرايتس الجنوب أفريقى، التى ستقام فى الثامنة والنصف مساء اليوم فى إياب الدور نصف النهائى من بطولة الكونفدرالية.

قال مصدر أمنى إن المحافظة تشهد إجراءات تأمين صارمة بالتنسيق مع الأمن المركزى، والأمن الوطنى.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة أن منطقة إقامة الفريقين سواء داخل المحافظة تشهد انتشار عناصر الشرطة، لتأمين الفريقين فضلا عن انتشار مكثف ووضع قوة لتأمين الاستاد من الداخل، وقوة أخرى من الخارج لمنع تسلل أى عناصر مخربة.

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