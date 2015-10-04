السيسى يضع أكاليل الزهور على قبرى عبد الناصر والسادات بذكرى نصر أكتوبر

بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لانتصارات أكتوبر قام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر وقراءة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء مصر الأبرار وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد .

وقام الرئيس السيسى بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة .

وفى نهاية المراسم قام الرئيس السيسى بمصافحة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدامى قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة .

ثم توجه الرئيس السيسى إلى مسجد جمال عبدالناصر بكوبرى القبة، حيث قام بوضع إكليل الزهور على قبر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ومصافحة عدد من أفراد أسرته .

- السيسى يضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول فى ذكرى انتصارات أكتوبر

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