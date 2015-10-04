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وزير الدفاع: قادرون على التصدى لمحاولات المساس بأمن الوطن

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وزير الدفاع: قادرون على التصدى لمحاولات المساس بأمن الوطن وزير الدفاع: قادرون على التصدى لمحاولات المساس بأمن الوطن
بعث الفريق أول صدقى صبحى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة للرئيـس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائد الاعلى للقوات المسلحه بمناسبـة الذكرى الثانية والأربعين لانتصار أكتوبر المجيد جاء فيها: "الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لنصر أكتوبر المجيد الذى حققه جيل أكتوبر من رجال القوات المسلحة فى يوم مجيد خالد سيظل فى تاريخنا الوطنى مبعث اعتزاز شعب بقواته المسلحة ورجالها.

لقد حقق هذا النصر أعظم انتصارات الأمة العربية فى تاريخها الحديث وجسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن المفدى بما قدموه من تضحيات وبطولات وأثبتوا للعالم أنه لا تهاون مع معتد ولا تفريط فى حبة رمل من أرض مصر المقدسة ولا تسامح فى استرداد سيادتنا على أراضينا.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة الوطنية يشعرون بالشموخ والعزة بهذا الإنجاز العظيم الذى حققه جيل أكتوبر، ويؤكدون لسيادتكم استعدادهم الكامل لحماية الوطن وشعبه، وقدرتهم على التصدى لمحاولات المساس بأمنه واستقراره والقضاء على كل مظاهر الإرهاب والتطرف.

كما بعث الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

هذا وقد أصدر الفريق أول صدقى صبحى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى، توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة والمشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصار اكتوبر المجيد.

كما أصدر الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة بنفس المناسبة.
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مصر 365

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