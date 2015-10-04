وزير الأوقاف:تسليم تقرير نهائى لرئيس الوزراء حول بعثة الحج عقب عودة الحجاج

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه سلم المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تقريرًا مبدئيًا عن بعثة الحج، وسيتم تسليم التقرير النهائى عقب عودة جميع الحجاج المصريين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار، أن جميع أفراد البعثة ورؤساء البعثات والسفارة المصرية بجدة بذلوا كافة جهودهم، مؤكدًا أن حادث منى كان كبيرًا وصعبًا، وأن هناك متابعة وعناية بالمصابين، مؤكدًا عمق العلاقات بين مصر والسعودية، حيث وجه خادم الحرمين بنقل كافة المصابين وتخصيص طائرات إسعاف، وأن هناك متابعة يومية، وأن وزير الصحة سيكون معه بيانات مفصلة ودقيقة بأسماء المصابين قائلا: "وزير الصحة تسلم (فلاشة) من الجانب السعودى بكافة التفاصيل".