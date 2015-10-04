لاعب إنجلترا السابق: عقل مورينيو مثل الغسالة.. أعتقد أنه يفقد لاعبيه

قال جيمي ريدناب لاعب ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق إن جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي بات يتخذ العديد من القرارات المتسرعة الخاطئة مؤخرا.

وخسر المدرب البرتغالي حامل اللقب مباراته الرابعة في الدوري حين فاز ساوثهامبتون على ملعب تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف الأحد.

ويرى ريدناب أن علاقة مورينيو بلاعبيه لم تعد كما كانت وأن هذا سببا رئيسيا لتواضع نتائج تشيلسي هذا الموسم.

وقال ريدناب لشبكة (Sky Sports):"يبدو أن رأس مورينيو مثل الغسالة الآن. يقوم بالعديد من القرارات الطائشة".

وأضاف "أعتقد أنه يفقد لاعبيه. عليه أن يستعيد ثقتهم نوعا ما. تنظر إلى الفريق الآن وكأنه أصبح ظلا لما كان عليه الموسم الماضي".

وأردف "هو يغير الفريق. يغير الطريقة. يقوم بتدوير اللاعبين كثيرا. لم يعد يثق بفريقه".

وأتم "ما كان يميز تشيلسي الموسم الماضي هو أنك كنت تعلم التشكيلة الأساسية. الآن يبدو أن كل ما يقومون به خطأ".