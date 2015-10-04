قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم منزل الشهيد علون وتعتقل عددا من أقاربه

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى ، صباح اليوم الأحد ، بأعداد كبيرة من الوحدات الخاصة ، منزل الشهيد فادى علون (19 عاما) ، واعتقلت والده وشقيقه وعمه.

وكانت قوات الاحتلال قد قتلت فجر اليوم الشهيد علون فى الحى التجارى "المصرارة" بالقدس بعد ملاحقته من مجموعة من المستوطنين والاعتداء عليه وهو متوجه إلى عمله فى الشطر الغربى من القدس المحتلة .

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلى أطلقت - خلال اقتحامها الحى - قنابل الصوت ، وهددت بإطلاق الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط ، مما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بشظايا قنابل الصوت ، بينهم مراسلة قناة إخبارية ، وأضافوا أن قوات الاحتلال الإسرائيلى استولت على هواتف محمولة خلال اقتحامها منزل الشهيد ، حيث عبثت بمحتوياته، كما اعتدت بالضرب على النساء خلال اقتحامها المنزل ، فى حين اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عند جامع "الأربعين" وسط القرية .

وفى سياق متصل ، قال محامى مؤسسة الضمير محمد محمود إن الاحتلال يرفض تسليم جثمانى الشهيدين فادى علون ومهند حلبي.

وتجوب طائرات الاحتلال الإسرائيلى سماء القدس، وتمركز جنود الاحتلال عند مداخل القرية.

و أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، صباح اليوم الأحد ، جزءا من منزل في مخيم جنين ، وأصابت عددا من الشبان الفلسطينيين بالأعيرة النارية خلال مواجهات اندلعت في المخيم.

وذكرت مصادر أمنية وطبية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم جنين وقامت بمحاصرة الشاب قيس السعدي بداخل منزل في محيط مسجد عبدالله عزام وأحرقت غرفتين فيه ، وحولت العديد من المنازل المجاورة إلى نقاط عسكرية ، وقد فشلت القوات في عملية الاعتقال.. واندلعت على إثر ذالك مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال ما ادى إلى أصابة العديد.

وقال مدير مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي الدكتور منذر أرشيد إنه دخل إلى المستشفى حتى الآن 18 إصابة جميعها بالأعيرة النارية ، ومنها إصابتان وصفتا بالصعبة بعد إصابتهما في منطقة الشرايين وتم نقلهما إلى مستشفى "رفيديا" في نابلس.

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