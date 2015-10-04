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تقرير في الجول - 6 مصريين قادوا الأهلي للمجد القاري فهل يصبح مبروك سابعهم؟

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تقرير في الجول - 6 مصريين قادوا الأهلي للمجد القاري فهل يصبح مبروك سابعهم؟ تقرير في الجول - 6 مصريين قادوا الأهلي للمجد القاري فهل يصبح مبروك سابعهم؟

حقق سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي رقما قياسيا لم يحدث من قبل في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما سجل خمسة أهداف في مرمى نيوكاسل يونايتد.

وقلب سيتي وصيف الدوري الموسم الماضي تأخره بهدف على ملعبه ضد نيوكاسل إلى فوز بنصف درزن من الأهداف سجل الدولي الأرجنتيني خمسة منها في الجولة الثامنة.

وأحرز مهاجم أتليتكو مدريد السابق أهدافه الخمسة خلال 20 دقيقة بتسجيله الأول في الدقيقة 42 والخامس في الدقيقة 62.

وأصبح "كون" أجويرو صاحب أسرع خماسية في تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكسر أجويرو رقم جيرمان ديفو مهاجم توتنام السابق الذي أحرز خماسية خلال 36 دقيقة في مرمى ويجان.

ويأتي في المرتبة الثالثة الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي آلا شيرر بتسجيله خماسية خلال 54 دقيقة مع نيوكاسل ضد شيفيليد يونايتد.

ويتبعه البلغاري ديميتار برباتوف بإحرازه خماسية خلال 68 دقيقة مع مانشستر يونايتد ضد بلاكبرن روفرز وأيضا أندي كول لاعب الشياطين الحمر السابق ضد إبسويتش تاون في نفس عدد الدقائق.

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