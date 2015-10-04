ميركل: يجب التوصل إلى حل سياسى فى سوريا بمشاركة الحكومة الحالية والمعارضة

أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل أنه من الضرورى التوصل إلى حل سياسى فى سوريا بمشاركة الحكومة الحالية والمعارضة، وفق ما أفادت به فضائية "سكاى نيوز" فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وأضافت ميركل فى تصريحات لها اليوم الأحد، أن روسيا والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسعودية وإيران يمكن أن يلعبوا دورا مهما فى التوصل إلى حل سياسى للأزمة السورية.

تجدر الإشارة إلى أن سلاح الجو الروسى يقوم باستهداف مواقع لتنظيم داعش فى سوريا زكان قال فلاديمير تشيزوف، سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبى، أكد أن بلاده لا تستهدف "ما يسمى بالمعارضة السورية المعتدلة" على حد تعبيره فى الغارات التى ينفذها سلاح الجو الروسى فى سوريا.