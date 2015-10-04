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شرطة الاحتلال تفرض قيودا جديدة على دخول الأقصى والبلدة القديمة بالقدس

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شرطة الاحتلال تفرض قيودا جديدة على دخول الأقصى والبلدة القديمة بالقدس شرطة الاحتلال تفرض قيودا جديدة على دخول الأقصى والبلدة القديمة بالقدس

رام الله /أ ش أ/


> أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلى ، صباح اليوم الأحد ، عن استمرار منع الرجال دون الخمسين عاما من دخول المسجد الأقصى ، ولأول مرة منع دخول المواطنين الفلسطينيين إلى البلدة القديمة من أى باب باستثناء باب الأسباط.
>وأفادت شرطة الاحتلال الإسرائيلى - فى بيان لها - بأنها ستسمح فقط بدخول الطلبة والتجار من باب الأسباط ، فيما لن يسمح بالدخول من من أى باب آخر.
>وفى الخليل ، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلى من إجراءاتها وممارساتها القمعية ضد سكان قرى شرق يطا ومنعتهم من الحركة ، بحجة أنها منطقة عسكرية مغلقة.
>وقال منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور إن قوات الاحتلال الإسرائيلى أغلقت الطريق المؤدية إلى القرى فى يطا ، بالقرب من مستوطنتى "كرمئيل" و"سوسيا".
>كما حاول مستوطنو مستوطنة "سوسيا" الوصول إلى منازل الفلسطينيين فى منطقة وادى الرخم للاعتداء عليهم ، ومنع مستوطنو مستوطنة "متسبى يائير" المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم عبر طريق بير العد المؤدى إلى قرية جنبا فى يطا ، وأغلقوا الطريق بالحجارة.
>من جهة أخرى ، وقعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلى على مدخل مخيم العروب شمال الخليل ، أطلق خلالها الجنود وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المخيم.
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