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قوات المعارضة السورية تسيطر على تل أحمر بريف القنيطرة

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قوات المعارضة السورية تسيطر على تل أحمر بريف القنيطرة قوات المعارضة السورية تسيطر على تل أحمر بريف القنيطرة

> أعلنت المعارضة السورية سيطرتها على منطقة تل أحمر بريف القنيطرة بعد معارك عنيفة خاضتها ضد قوات النظام ومليشيات ما يسمى "جيش الدفاع الوطني".

ونقلت قناة (العربية الحدث) اليوم الأحد عن المعارضة قولها إن العشرات من مقاتلى النظام والمليشيات الموالية سقطوا بين قتيل وجريح وذلك خلال الاشتباكات وعمليات استهداف عناصر المعارضة لمعاقلهم قبل السيطرة على التل.

وأضافت المعارضة أن قوات الرئيس السورى بشار الأسد تكبدت خسائر كبيرة فى المعدات فى تل أحمر التابع للواء 90 وذلك ضمن معارك الجبهة الجنوبية بريف القنيطرة.

وفى السياق ذاته، بث ناشطون سوريون صورا للهجمات التى شنتها قوات المعارضة والأسلحة التى سيطروا عليها.
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مصر 365

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