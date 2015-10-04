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بالفيديو.. رياض الأسعد : هدف روسيا قتال السنة وليس داعش

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بالفيديو.. رياض الأسعد : هدف روسيا قتال السنة وليس داعش بالفيديو.. رياض الأسعد : هدف روسيا قتال السنة وليس داعش

رياض الأسعد

وجه رياض الأسعد، أحد أبرز قيادات الجيش السوري الحر، والذي يعتبر من أوائل العسكريين المنشقين عن النظام السوري، رسالة إلى “المجاهدين” والمقاتلين الأحرار في سوريا إلى توحيد الصفوف في سبيل مواجهة الغزو الروسي والإيراني، حسبما ذكرت “سي إن إن”.

ووصف الأسعد الموقف الروسي بأنه “عنجهي” واعتبر مباركة الكنيسة الروسية للحملة العسكرية أمر “مشبوه”، وأرى أن الهدف ليس محاربة تنظيم داعش بل “أهل السنة قاطبة” على حد قوله، والإبقاء على الرئيس السوري، بشار الأسد، و”إعادة تأهيله” مضيفا أن الرد الوحيد هو التداعي لإعلان “النفير العام” وإشعال كافة الجبهات، واختتم بالقول: “بإذن الله قادرون على هزيمتهم وطردهم مع صبيهم وتحرير بلدنا.”

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