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لتجنب مضاعفات حب الشباب.. ابعد عن استخدام الأدوية مجهولة المصدر

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لتجنب مضاعفات حب الشباب.. ابعد عن استخدام الأدوية مجهولة المصدر لتجنب مضاعفات حب الشباب.. ابعد عن استخدام الأدوية مجهولة المصدر
يلجأ الكثيرون ممن يعانون من ظهور حب الشباب إلى استخدام بعض الادوية والدهانات مما يؤدى لسوء مشكلته الجلدية وتعرضه للإصابة بالمضاعفات.

حول ذلك يقول دكتور محمد الناظر أخصائى أمراض الجلدية والتجميل والليزر، يؤدى حدوث اضطراب ببعض الهرمونات خلال بعض الفترات العمرية إلى حدوث اضطرابات فى الغدد الدهنية بالجسم والتى تظهر فى صورة ظهور حب الشباب بالبشرة والوجه.

ويستكمل د. محمد قائلا: "أكثر الأماكن بالجسم التى تتركز بها الغدد الدهنية هى الوجه والكتف والظهر والصدر إلا أنه يحتل الوجة أكثر الأماكن من حيث ظهور الحبوب به.

ويتابع د. محمد قائلا: "ينقسم علاج المناسب لحبوب الشباب إلى نوعين وهما:
>1) العلاج الدوائى سواء أدوية موضعية فى صورة كريمات ذلك بالنسبة للحالات البسيطة.
>2) أعطاء المريض بعض أقراص الدوائية ومضادات الحيوية التى تؤخذ عن طريق الفم.
>ويحذر د. محمد قائلا: "الأشخاص الذين يعانون من وجود حبوب شباب بمنطقة الوجه من استعمال الأدوية والدهانات مجهولة المصدر لمجرد وصف شخص آخر قام باستعمالها نظرا لأن ذلك يؤدى لتعرضه للإصابة ببعض المضاعفات بالجلد يصعب علاجها بسهولة بعد ذلك.

وأضاف د. محمد إنه لا يجب استعمال أى أدوية خاصة بصحة الجلد إلا بعد استشارة الطبيب المختص.

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مصر 365