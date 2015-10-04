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بعد أزمة مرتضى وباسم.. علي جبر: الكرة للجمهور

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بعد أزمة مرتضى وباسم.. علي جبر: الكرة للجمهور بعد أزمة مرتضى وباسم.. علي جبر: الكرة للجمهور

عبر علي جبر مدافع الزمالك عن مساندته لجمهور كرة القدم بعد مباراة فريقه ضد النجم الساحلي التي أعقبها أحداث ساخنة بين مرتضى منصور رئيس النادي والمهاجم باسم مرسي.

وتعرض جبر للطرد بعد خمس دقائق من انطلاق المباراة ليضع فريقه في موقف صعب قبل أن يفوز الزمالك على ضيفه بثلاثة أهداف دون رد ويغادر المسابقة مرفوع الرأس من الدور نصف النهائي بعد خسارته ذهابا 5-1.

وصرح مرتضى عقب المباراة بأنه سيعاقب جبر على طرده لأنه لم يتعامل بحكمة مع استفزازات بغداد بونجاح مهاجم النجم وتسبب في مشكلة لفريقه.

وأعرب مرسي عن مساندته لجبر ورفضه لإيقافه لينفجر مرتضى غاضبا ويصرح بأن الأول سيوقف أيضا قبل أن يعلن مهاجم الزمالك رحيله في أقرب وقت عن الفريق.

وتعود أزمة مرتضى وباسم لمساندة الأخير لجمهور النادي في تونس قبل مباراة الذهاب وتحيته لهم فوق سور الزمالك في المران الأخير قبل مباراة السبت.

وفي نفس السياق أعرب جبر عن تضامنه مع الجماهير قائلا عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:" الكرة للجمهور".

"الحمد لله على كل شيء. أعتذر لجمهور الزمالك كانت عصبية ملعب ولاعب النجم استفزني. لم أستحق الطرد لكن الحمد لله".

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فيديو اليوم السابع