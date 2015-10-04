أمين "الأعلى للصحافة": تعديل قانون النقابة الضمانة لحقوق شباب الصحفيين

أكد الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن كل المواد المتعلقة بالاتحاد الاشتراكى بقانون نقابة الصحفيين، انتقلت فى الواقع لمجلس الشورى والأعلى للصحافة ولا تطبق الآن وأصبحت ميتة وغير معمول بها.

وأضاف عيسى لـ"اليوم السابع"، أن قانون نقابة الصحفيين تقادم به العهد، مشيرا إلى أنه صدر عام ١٩٧٠ أى مضى عليه ٤٥ سنة.

وأوضح، أنه أثناء إعداد قانون نقابة الصحفيين كانت صناعة الصحافة فى مصر قائمة على القومية فقط، مشيرا إلى أن صناعة الصحافة تغيرت كثيرا واتسع نطاقها.

ولفت الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إلى أنه آن الأوان لتغيير قانون النقابة، مضيفا أن ذلك من مسئولية مجلس نقابة الصحفيين والجمعية العمومية، مؤكدا أن تعديل قانون النقابة سيحقق مطالب شباب الصحفيين ويضمن حقوقهم.

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