القضاء الإدارى يحكم اليوم فى فصل دائرة بندر بنى سويف عن مركزه

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، دائرة الأفراد ببنى سويف، اليوم الأحد، برئاسة المستشار دكتور طه سعيد وعضوية المستشارين حمدى البكرى وعمر جيرة، الدعوى المقامة من تونى أحمد عثمان المرشح المستقل عن دائرة بندر ومركز بنى سويف ضد رئيس الجمهورية وآخرين بخصوص فصل دائرة بندر بنى سويف عن مركزه، وذلك للنطق بالحكم.

يذكر أن الجلسة التى أقيمت أمس فى إحدى قاعات مقر مجلس الدولة بمدينة سويف، استمعت المحكمة إلى مرافعتى صاحب الدعوى ومحاميه عمر إبراهيم، حيث طالبا بفصل بندر بنى سويف عن مركزه استنادا على بعض الحيثيات أهمها أن عدد الأصوات الانتخابية فى بندر بنى سويف تصل إلى 162 ألف صوت وفى المركز 192 ألف صوت.

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