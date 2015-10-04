"دار علوم القاهرة" تخفض أسعار الكتب الدراسية من 490 جنيها إلى 220

أعلنت كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، تخفيض أسعار الكتب الدراسية بنسبة 35% من 490 جنيهًا إلى 220 جنيهًا، وأن الطالب يقوم بتسديد مصروفات الكتب الدراسية مرة واحدة فى أول العام الدراسى، وحال طلب التقسيط يتم الموافقة على ذلك.

وأضاف الكلية، أن كل أقسام كلية دار العلوم تقوم بتسليم المادة العلمية لإدارة الكلية، التى تقوم بطباعة الكتاب بمطبعة الجامعة بجودة عالية وبعدد صفحات أقل عن الأعوام الماضية، وتحديد لون لكل قسم.

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