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"السيسى" يبحث مع "السبسى" اليوم أوضاع ليبيا وسوريا وسبل مكافحة الإرهاب

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"السيسى" يبحث مع "السبسى" اليوم أوضاع ليبيا وسوريا وسبل مكافحة الإرهاب "السيسى" يبحث مع "السبسى" اليوم أوضاع ليبيا وسوريا وسبل مكافحة الإرهاب
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، الذى يصل القاهرة فى وقت لاحق اليوم الأحد.

ويناقش الرئيسان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، منها الأزمة الليبية والوضع الراهن فى سوريا وسبل مكافحة الإرهاب.

وعقب اللقاء يتحدث الرئيسان إلى وسائل الإعلام، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.


>الرئيس يجتمع برئيس الحكومة وعدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزى لاستعراض السياسات المالية.."السيسى" يوجه بتوفير احتياجات المواطنين وتنشيط السياحة والاهتمام بالمشروعات الصغيرة وترشيد استيراد السلع

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مصر 365

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