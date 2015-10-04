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الجامعة العمالية:"الأعلى للجامعات" لم يبلغنا بقبول أى طالب مصرى أو عربى

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الجامعة العمالية:"الأعلى للجامعات" لم يبلغنا بقبول أى طالب مصرى أو عربى الجامعة العمالية:"الأعلى للجامعات" لم يبلغنا بقبول أى طالب مصرى أو عربى
أكد على الشناوى، عضو اللجنة الإدارية المشكلة لتطوير الجامعة العمالية، أن مجلس إدارة الجامعة لم يقبل أى طالب مصرى أو عربى أو أجنبى، نافيا ما تردد عن قبول 11 طالبا فلسطينيا.

وقال الشناوى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن رئيس المجلس الأعلى السابق للجامعات الدكتور السيد عبد الخالق، عاقب الجامعة دون أسباب معلنة وأوقف اعتماد نتائج الطلاب فى المراحل المختلفة بشعب الجامعة، وكذلك طابع الجامعة من التنسيق ما تسبب فى وجود فراغ فى طلاب المرحلة الأولى بشعب الجامعة هذا العام إلا من الراسبين من العام الماضى.

كانت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، قد أعلنت أن وزارة التعليم العالى بجمهورية العربية، وافتها بكشوف أسماء الطلاب الفلسطينيين المقبولين للدراسة بالجامعات والمعاهد المصرية الحكومية، والمسجلين فقط عبر موقع إدارة الوافدين بالوزارة بالمرحلة الجامعية الأولى للعام 2015/2016.

وأعرب جمال الشوبكى، سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومحمد خالد الأزعر، المستشار الثقافى للسفارة، عن شكره لحسن التعاون من جانب الإدارات التعليمية المختلفة بمصر الشقيقة، حيث تضمن كشف الطلاب المقبولين قبول 11 طالبا بالجامعة العمالية التى أعلن المجلس الأعلى للجامعات من قبل عدم قبول طلاب بها لعدم استيفائها لشروط العملية التعليمية.

كان المجلس الأعلى للجامعات قرر بإجماع الآراء، عدم قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعة العمالية هذا العام، حتى تتم دراسة وتقييم أوضاع الجامعة، مؤكدا أن هناك شكاوى متعددة من تردى الوضع داخلها، وصلت للمجلس، لذا قرر إيقاف قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعة العمالية لحين تقييم أوضاعها.


>قبول 11 طالبا فلسطينى فى الجامعة العمالية رغم قرار الوزارة بعدم القبول

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مصر 365

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