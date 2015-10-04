الإمام الأكبر يقرر وقف ضم المعاهد الأزهرية بالشرقية حرصا على مصلحة الطلاب

علم اليوم السابع أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قرر وقف قرار قطاع المعاهد بإلغاء وضم معاهد الشرقية وكلف لجنة لإعداد دراسة ميدانية على أرض الواقع عن هذه المعاهد وسير الدراسة بها وأعداد الطلاب.

وكلف "الطيب"، وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد، بإعداد دراسة ميدانية لهذه المعاهد بشكل عاجل ومراعاة مصلحة الطلاب وقربهم من محال إقامتهم، وضمان استقرار ومعايير جودة العملية التعليمية بالشكل المناسب.

يذكر أن عددًا كبيرًا من أولياء الأمور بمحافظة الشرقية، أعربوا عن استيائهم الشديد جراء قرار غلق أكثر من 350 معهدًا دينيًا تابعًا للمؤسسة الأزهرية، ونقل تلاميذها وإدارييها ومعلميها لمعاهد أخرى تبعد أكثر من 10 كم، مما يمثل خطرًا كبيرًا على الطلاب، وهو ما جعل الأهالى وأولياء الأمور يقبلون على تحويل أبنائهم من المعاهد الأزهرية إلى مدارس التربية والتعليم.