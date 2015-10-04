أخبار عاجلة

ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الإمام الأكبر يقرر وقف ضم المعاهد الأزهرية بالشرقية حرصا على مصلحة الطلاب

Google+ Print
الإمام الأكبر يقرر وقف ضم المعاهد الأزهرية بالشرقية حرصا على مصلحة الطلاب الإمام الأكبر يقرر وقف ضم المعاهد الأزهرية بالشرقية حرصا على مصلحة الطلاب
علم اليوم السابع أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قرر وقف قرار قطاع المعاهد بإلغاء وضم معاهد الشرقية وكلف لجنة لإعداد دراسة ميدانية على أرض الواقع عن هذه المعاهد وسير الدراسة بها وأعداد الطلاب.

وكلف "الطيب"، وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد، بإعداد دراسة ميدانية لهذه المعاهد بشكل عاجل ومراعاة مصلحة الطلاب وقربهم من محال إقامتهم، وضمان استقرار ومعايير جودة العملية التعليمية بالشكل المناسب.

يذكر أن عددًا كبيرًا من أولياء الأمور بمحافظة الشرقية، أعربوا عن استيائهم الشديد جراء قرار غلق أكثر من 350 معهدًا دينيًا تابعًا للمؤسسة الأزهرية، ونقل تلاميذها وإدارييها ومعلميها لمعاهد أخرى تبعد أكثر من 10 كم، مما يمثل خطرًا كبيرًا على الطلاب، وهو ما جعل الأهالى وأولياء الأمور يقبلون على تحويل أبنائهم من المعاهد الأزهرية إلى مدارس التربية والتعليم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365